Scuola per l'infanzia di Siracusa rischia di non aprire per i troppi furti

Una scuola per l'infanzia di Siracusa, il plesso 'Montessori', che fa parte dell'Istituto comprensivo Vittorini, rischia di non potere più riaprire a causa di una lunga serie di furti. Non è bastato il cartello messo dalla dirigente scuola all'ingresso dell'edificio, 'Non c'è più niente da rubare' per scoraggiare i ladri. L'ultimo raid in ordine di tempo è avvenuto la scorsa notte. Dalla scuola sono stati rubati, pc, video proiettore, materiale didattico. Tutto ciò che si poteva rubare. Furti e incursioni che ripetono da maggio. Danneggiate anche porte, finestre . La rabbia e la preoccupazione della dirigente scolastica Pinella Giuffrida che da tempo chiede un sistema di video sorveglianza agli uffici del Comune, ente proprietario dell'immobile . Dopo l'appello lanciato dalla preside, la ministra dell'Istruzione, Lucia Azzolina, ha garantito che sarà installato con i fondi del Ministero.