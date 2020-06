Giustizia, il 22 giugno riprende l'attività dibattimentale a Ragusa

Riprende l'attività dibattimentale nel Tribunale di Ragusa sospesa in questi ultimi mesi per l'emergenza sanitaria da coronavirus. Il presidente del Tribunale Biagio Insacco ha emesso un decreto con cui dispone che, a partire dal 22 giugno, i giudici monocratici trattino tutte le cosiddette prime udienze e, pertanto, anche quelle in cui risultino fissati processi riguardanti imputati non sottoposti a misure cautelari. E' stato deciso di trattare sempre dal 22 giugno le udienze preliminari già fissate nei confronti di imputati non sottoposti a misure cautelari o di sicurezza; che vengano trattati tutti i procedimenti di esecuzione già fissati. Soddisfazione per la decisione presa dal presidente Insacco è stata espressa dal presidente dell'Ordine degli Avvocati. "Il presidente Insacco - dice Emanuela Tumino, presidente dell'Ordine forense di Ragusa - ha accolto le nostre richieste inoltrate con la nota del 29 maggio e dopo un ulteriore incontro con il Consiglio dell'Ordine ha emanato il nuovo decreto. Adesso stiamo mettendo in campo nuove iniziative per una ripresa più significativa anche in ambito civile".