Catania, realizza una serra di cannabis nel seminterrato:domiciliari

Agenti delle Volanti della Questura di Catania hanno arrestato, Salvatore Di Maggio, 45 anni, per coltivazione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. In un seminterrato di un'abitazione del rione San Cristoforo, all'insaputa del proprietario, aveva realizzato una serra con una piantagione di circa 1.200 piante di cannabis, alimentate con impianto completo di tubi di areazione e irrigazione con timer. La droga, immessa sul mercato, stima la polizia, avrebbe permesso un guadagno di circa 750.000 euro. Di Maggio, su disposizione del Pm di turno, è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa dell'udienza di convalida.