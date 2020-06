Donna dispersa a Vittoria, ritrovata nella Vallata dell'Ippari

I vigili del fuoco di Vittoria, insieme agli uomini della locale protezione civile 'Caruano', hanno ritrovato dopo diverse ore di ricerche nella vallata del fiume Ippari una donna 50enne che era scivolata mentre percorreva i viali adiacenti alla villa Comunale di Vittoria. Non si sa se il terreno sotto di lei abbia ceduto o se si è sporta troppo. Le ricerche erano scattare dopo che un passante ha sentito una voce di donna chiedere aiuto ed urlare "sto scivolando". L'uomo ha dato l'allarme e sul posto sono intervenuti carabinieri, polizia municipale e vigili del fuoco. Dopo alcune ore la donna è stata trovata, soccorsa e messa in salvo. La 50enne è stata trasferita con l'autoambulanza del 118 nell'ospedale di Vittoria dove non le sono diagnosticate ferite gravi.