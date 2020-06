Coronavirus in Sicilia, più guariti e meno ricoveri: sono 805 i contagiati

Situazione stabile in Sicilia per quanto riguarda l'emergenza coronavirus, con un calo ulteriore delle persone contagiate (-36), più guariti e meno ricoveri Questo il quadro riepilogativo della situazione nell'Isola, negli ultimi tre giorni (13-15 giugno), così come comunicato dalla Regione Siciliana all'Unità di crisi nazionale. Dall'inizio dei controlli, i tamponi effettuati sono stati 180.327 (+4.094 rispetto a venerdì 12 giugno), su 150.982 persone: di queste sono risultate positive 3.458 (+3), mentre attualmente sono ancora contagiate 805 (-36), 2.373 sono guarite (+38) e 280 decedute (+1). Degli attuali 805 positivi, 34 pazienti (-3) sono ricoverati - di cui 4 in terapia intensiva (+1) - mentre 771 (-33) sono in isolamento domiciliare.