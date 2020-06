La Finanza sequestra a Catania 400 chili tonno non tracciato

Circa 400 chilogrammi di tonno rosso privi di tracciabilità sono stati sequestrati da militari del comparto aeronavale della Guardia di finanza di Catania in due distinte operazioni svoltesi rispettivamente nel mercatino domenicale del porticciolo di Ognina e nei Mercati Agro Alimentari Sicilia (Maas). Gli esemplari sequestrati sono stati dichiarati non destinabili al consumo umano e consegnati in discarica per la distruzione. La prima operazione si è svolta il 14 giugno scorso 14 giugno nel porticciolo di Ognina. Uno degli esemplari, di 130 chilogrammi, era avvolto in una coperta e nascosto in cattivo stato di conservazione sotto un vecchio furgone senza rispettare le norme igieniche. Due persone sono state sanzionate Gli altri 130 chili di pescato i militari li hanno sequestrati a carico di ignoti. Erano su un carrello apparentemente abbandonato in un parcheggio adiacente l'area del mercato ittico del Maas. Le Fiamme Gialle etnee nell'ultimo periodo che hanno sequestrato e sottratto al commercio illegale due tonnellate di tonno.