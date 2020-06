Appello delle donne Democratiche si sostenere Adorno alla segreteria Pd di Siracusa

Dopo un lungo periodo contrassegnato dal vuoto organizzativo, il PD ritrova la strada con la celebrazione del suo Congresso a Siracusa e la consultazione dei suoi iscritti e delle sue iscritte. In un sistema politico sempre più caratterizzato dalla mancanza di trasparenza della maggior parte dei soggetti politici, il PD rivela il volto di una forza che ricorrendo alla consultazione dal basso dei suoi aderenti si mette in gioco in un libero pubblico confronto tra candidati, progetti, visioni, alleanze. In un tesseramento, svoltosi con modalità più restrittive e trasparenti rispetto al passato, le iscritte al PD Provinciale hanno manifestato adesioni e interesse superiori al passato, raggiungendo la significativa percentuale del 50% sull’intero ammontare delle iscrizioni. Di questo significativo risultato, che viene da un percorso di impegno e regole, ogni militante deve ritenersi orgoglioso e garante, facendone uno dei punti di snodo e riconoscibilità del Partito nuovo. A questa scelta valoriale vogliamo aggiungere il peso del nostro impegno congressuale, riconoscendo nella visione politica, culturale, organizzativa del prof. Salvo Adorno la migliore risposta alle urgenze della comunità provinciale. La sua lettura delle dinamiche territoriali e delle profonde trasformazioni in atto, il patrimonio delle sue relazioni e della sua credibilità presso i corpi sociali, il tratto gentile e dialogante ne fanno il candidato più idoneo ad avviare la ricostruzione di relazioni interne ed esterne che il Partito richiede. Queste sue caratteristiche ci spingono ad identificarci nella sua proposta e ad invitare iscritti e iscritte a sostenerlo con fiducia, sapendo che saprà farsi interprete dell’armonizzazione tra economia e ambiente, capoluogo e comuni della provincia, tra generi e generazione.

Firme: Carmen Castelluccio, Glenda Raiti, Carmela Barone, Alfia Brancato, Lia Di Pietro, Alba Cilia, Marilena Brandino, Raffaella Anastasi, Giuseppina Nardone, Lucia Fiorito, Valeria Lo Pizzo, Arianna Lo Pizzo, Giusy Rinaudello, Eva Zanotti, Lucia Rita Storaci, Alessandra Turla’, Pamela La Mesa, Susy Griso, Adriana Drago, Anna De Luca, Simona Arnone, Gabriella Cordi, Francesca Castagneto, Angela Albanese, Carmela Pupillo, Bice Basile, Clara Marrone, Salvina Amoddio, Patrizia Vasquez, Giulietta Pironu, Lavinia Gazze’, Gloria Rametta, Anna Rotondo, Flora Incontro, Arianna Ambrogio, Simona Butta’, Maria Grazia Cavarra, Rossella Di Paola, Enza D’Antoni, Fabrizia Calabro’, Graziella Basile, Adriana Contento, Corrada Risino, Silvana Boscarino, Maria Grazia Ficara, Nunzia Blancato, Rita Giliberto, Giovanna Cicero, Rosina Aparo, Salvatrice Aparo, Antonia Romeo, Terenzia Molisina, Rosy Di Geronimo, Rosalba Bonomo, Giusi Pitruzzello, Antonella Fucile, Milena Contento, Maria Sequenzia, Carla La Rosa, Enza Bongiorno, Emanuela Neri, Floriana Greco, Renata Giunta, Lilia Cannarella, Laura Arcieri, Grazia Nicita, Francesca Faricelli, Sofia Amoddio, Marika Cirone Di Marco, Elena La Ferla, Claudia Faraci, Erika Di Stefano, Maria Teresa Italia, Luana Aliano, Erika Sacco, Raffaella Anastasi, Lucia Bazzano, Marilena Blandino, Marinella Rizza, Stefania Rizza, Giuseppina Nardone, Lucia Fiorito, Valeria Lo Pizzo, Arianna Lo Pizzo.