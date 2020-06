Noto, non rispetta affidamento ai servizi sociali: finisce in cella

I Carabinieri della Stazione di Noto hanno tratto in arresto, in ottemperanza ad ordinanza di aggravamento di misura cautelare emessa dal Tribunale di Siracusa, Francesco Ferrero, 34 anni, già noto alle forze dell’ordine per i suoi precedenti di polizia ed attualmente sottoposto alla misura alternativa alla detenzione dell’affidamento in prova al servizio sociale.

Ferrero ha infatti ripetutamente violato la misura alla quale era sottoposto, non adempiendo alle relative prescrizioni, ovvero non prestando il servizio sociale richiesto, pertanto è stato tratto in arresto e, espletate le formalità di rito, è stato tradotto presso la casa di reclusione di Noto.