Lega Sud punta su una donna a Floridia, apertura a Casertano ad Augusta

"Chi in Sicilia voterà per il Carroccio, voterà contro gli stessi interessi dei siciliani". A entrare a gamba tesa a quelle che definisce le 'provocazioni di Salvini' è un ex leghista della prima ora nell'Isola, Ciccio Midolo, che ha rispolverato il suo vecchio simbolo della Lega Sud ed è pronto a correre in vista delle amministrative del prossimo 4 ottobre. "Nella Lega di Salvini - dice Midolo - comandano i soliti noti che fanno parte del cerchio magico di Stefano Candiani. Neppure i deputati o gli eurodeputati hanno margini per potere dire la loro in autonomia. Sono dei pappagalli che ripetono ciò che arriva dall'alto. Alle ultime elezioni europee, hanno cavalcato l'onda 'salviniana' per potere essere eletti. Poi il nulla, a parte i loro stipendi milionari, con corte dei miracoli al seguito, sempre imposti. Tutto questo l'ho provato sulla mia pelle ed allora ci proponiamo ai siciliani come siamo nati all'origine, la Lega Sud, vero movimento autonomista. Saremo presenti nelle città capoluogo chiamate al voto, direttamente con i nostri candidati a sindaco o con schieramenti avversari del Carroccio - prosegue Midolo - In provincia di Siracusa, i nostri sforzi sono puntati su Floridia e Augusta, dove vogliamo esprimere un nostro candidato a sindaco. A Floridia già ad mesi stiamo lavorando per mettere in pole position una donna. Una professionista che sia in grado di contrastare la vecchia politica che ritorna. E' una città allo sbando, che esce commissariata per la sfiducia all'ex sindaco Limoli e nessuno dei consiglieri uscenti andrebbe riconfermato per 'scarso rendimento'. Circolano voci di candidati 'impresentabili' e questa volta i floridiani non debbono sbagliare a scegliere i loro rappresentanti. Per quanto riguarda Augusta, dico a Massimo Casertano di non pietire il posto al Carroccio, anche perchè non avrebbe il sostegno della coalizione. Sono pronti ad impallinarlo ed il voto del 4 ottobre sarà l'occasione giusta per far fuori un uomo che ha sempre fatto battaglie per la sua gente e per il territorio. Noi siamo pronti ad accoglierlo in Lega Sud".