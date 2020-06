Incidente stradale tra Fontane Bianche e Avola: morto un ragazzo di 22 anni

Incidente mortale questa notte, intorno alle 2, tra Fontane Bianche e Avola . La vittima è un ragazzo di 22 anni, di Avola, che, dopo aver perso il controllo della sua moto, e' finito sull'asfalto. L'impatto non gli ha dato scampo, nonostante i tentativi dei soccorritori di tenerlo in vita. L'ipotesi e' che abbia perso il controllo del mezzo per un errore o un malore, ma sono al lavoro gli agenti della Polizia municipale di Siracusa.

Si chiama Salvo Mauceri il 22enne di Avola morto nell'incidente stradale avvenuto intorno alle 2, tra Fontane Bianche ed Avola. Il ragazzo lavorava come bagnino in uno stabilimento balneare ad Avola, lido Eden, e aveva trascorso la serata in compagnia di alcuni amici. "Era il nostro bagnino dalla camminata flemmatica, dal sorriso contagioso, dalla fame insaziabile, uno dei piccoli della famiglia del Lido, ma soprattutto e' venuto a mancare un giovane uomo, un amico fraterno, un figlio, un fratello. Il nostro dolore non trova parole, non trova spiegazioni a questa assurda tragedia. Ci mancherai ogni giorno di questa stagione e per tutte le stagioni della vita. Ti porteremo per sempre nel nostro cuore", scrivono i suoi datori di lavoro.