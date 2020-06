Federica Sciarelli: "Esiste Italia degli ultimi a cui spesso è negata la giustizia"

"Esiste una Italia degli ultimi a cui spesso è negata giustizia in ragione del censo, del ceto sociale". Lo afferma Federica Sciarelli, conduttrice di 'Chi l'ha visto?', che da pochi giorni ha dissipato i dubbi che circolavano sulla sua permanenza alla guida del programma. In una intervista pubblicata oggi da 'il Fatto Quotidiano', Sciarelli riassume così il suo rapporto con i contenuti del programma: "Sono così intima del dolore altrui da averlo fatto mio. Mi segue, mi accompagna, mi tinge le giornate e anche i pensieri. E scavo, scavo, scavo". La conduttrice sottolinea che "esiste una Italia degli ultimi a cui spesso è negata giustizia in ragione del censo, del ceto sociale". "Riccardo Magherini aveva quarant' anni, pieno di vita, ed è morto dopo che un carabiniere gli è salito sopra", ricorda Sciarelli e aggiunge: "Per George Floyd si è mosso il mondo, per Magherini nemmeno un colpo di tosse delle istituzioni". "E della vicenda Claps, di ciò che di orrendo è stato fatto in quel di Potenza?". "Oppure passare per Arce, nel frusinate, e illustrare la caserma della tortura?". "Se apri il libro della vita degli sventurati, lo inizi a sfogliare e non smetti più. Spesso, purtroppo, queste scomparse non sono solo i destini dei disperati, ma gli esiti di uno Stato che chiude gli occhi dinanzi ai deboli. E io mi incazzo." L'impegno professionale ha finito per coinvolgerla totalmente dal punto di vista emotivo, spiega Sciarelli: "A me piace la bici e in estate in Sicilia con un gruppo di amici facciamo tragitti anche lunghi, un piccolo tour. La bici mi distende, mi rilassa". "Partiamo da Palermo e subito mi viene in mente Giusi Ventimiglia, una giovane donna scomparsa incredibilmente, dopo essere forse persino stata costretta a prostituirsi. Arriviamo a Isola delle Femmine e mi accorgo che è il posto di altre due possibili morti bianche, Stefano e Antonio Maiorana, padre e figlio". "Perciò avrei voluto staccarmene anche se la trasmissione regge il tempo e i miei 16 anni di conduzione non li sento", spiega Sciarelli.