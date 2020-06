Truffe per pensioni di invalidità a Catania, medico agli arresti domiciliari

Il Tribunale del riesame di Catania ha annullato quattro dei sei capi di imputazione contestati a Giuseppe Blancato, 69 anni, che era stato arrestato il 22 maggio scorso da carabinieri nell'ambito dell'operazione 'Esculapio' su presunte truffe e falsi certificati per fare ottenere pensione di invalidità, accompagnamento e legge 104 a chi non ne aveva diritto. Il medico, in passato indagato, ma assolto, per essere stato individuato come il dottore che curò il capomafia Benedetto Santapaola durante la sua latitanza, è stato posto agli arresti domiciliari per due capi di imputazione. Il ricorso era stato presentato dai suoi legali, gli avvocati Enzo Mellia e Benito Randazzo. Nell'inchiesta della Procura di Catania sono complessivamente indagate 21 persone, tra assistiti e medici.