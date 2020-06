Paura a Floridia, auto va a fuoco al Corso mentre era in movimento

Paura questa sera a Floridia verso le 20,30 per un'auto che è andata a fuoco mentre era in movimento. L'incendio si è verificato in corso Vittorio Emanuele, angolo via Accolla. Una Hyundai Tacson, con un uomo alla guida, ha cominciato a fare fumo dal vano motore. E' stato lo stesso conducente a scendere rapidamente dall'abitacolo, avendo capito che qualcosa di grave era accaduto alla sua vettura. Scattato l'allarme, sono stati avvertiti i vigili del fuoco di Siracusa, anche se un negozio della zona ha fornito all'automobilista rimasto in panne, un estintore. E' probabile che possa essere stato un corto circuito a provocare l'incendio. Sul posto è intervenuta pure una pattuglia della polizia municipale.