Tentato omicidio a Priolo, inflitti 5 anni in Appello ad Augusto Gattuso

Ha patteggiato in Appello la pena di 5 anni di reclusione per tentato omicidio un giovane di 23 anni, di Priolo, Augusto Gattuso, disoccupato, con precedenti per droga. Il giovane, difeso dagli avvocati Junio Celesti e Puccio Forestiere, era stato arrestato nel gennaio del 2018 per aver ferito a colpi di pistola un uomo di 43 anni, con cui, secondo gli inquirenti, avrebbe avuto dei contrasti presumibilmente legati alla droga. L'imputato avrebbe dato appuntamento alla vittima in contrada Tala', a Priolo, e dopo averlo atteso lo avrebbe centrato. In primo grado, al termine del processo con il rito abbreviato, Gattuso aveva rimediato una condanna pari a 6 anni ed 8 mesi di reclusione.