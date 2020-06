Abusivismo, Legambiente: l'Ars abbia un sussulto di dignità

E' ripresa, in Commissione territorio e ambiente all'Ars, l'esame del disegno di legge inerente la modifica e l'integrazione delle legge regionale 16 del 2016 sulle norme edilizie. "Invece di attenersi a sistemare solo quelle parti della legge che, essendo state impugnate, non hanno trovato applicazione, il governo ha, senza alcun pudore, ritenuto opportuno rispolverare, dopo ben 17 anni, il condono edilizio del 2003, inserendo all'articolo 18 la proposta di estendere i benefici di quella che fu definita non a caso la 'mini sanatoria' anche agli immobili e ai manufatti abusivi costruiti nelle aree vincolate". Lo dice Legambiente Sicilia. Gli ambientalisti, nel ribadire la "netta contrarietà a questo nuovo tentativo di sanatoria edilizia, che sicuramente si scontrerà con l'ennesima bocciatura costituzionale", hanno scritto una lettera aperta ai 70 deputati dell'Ars spiegando le ragioni, anche tecniche, citando pareri e sentenze dell'Ufficio legale della Regione e della Corte costituzionale, del "possibile grave errore che, qualora fosse approvata la norma, i parlamentari compierebbero". Gianfranco Zanna, presidente di Legambiente Sicilia, reclama "un sussulto di dignità e serietà a tutto il Parlamento siciliano, al di là delle appartenenze politiche, degli schieramenti, perfino delle proprie convinzioni sul fenomeno dell'abusivismo. L'alta istituzione che continua a rappresentare l'Ars non può essere ripetutamente messa in discussione dall'approvazione di norme anticostituzionale che incitano all'illegalità. Ai 70 deputati chiediamo di bocciare questa proposta di sanatoria mascherata e di preservare la nostra regione dall'ennesima figuraccia nazionale".