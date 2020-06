Non si fermano all'alt e vengono inseguiti: due ai domiciliari a Lentini

Agenti del Commissariato di Lentini hanno arrestato Michael Di Fazio, 26 anni e Nicholas Midore di 25 , anni, per il reato di resistenza a pubblico ufficiale.

Durante un servizio di controllo del territorio, gli agenti hanno notato i due giovani, già noti alle forze dell’ordine, transitare per le vie cittadine a bordo di un’automobile di grossa cilindrata e decidevano di effettuare un controllo ma, alla vista della Volante, i due soggetti acceleravano bruscamente e cercavano di fuggire.

Dopo un inseguimento per le vie cittadine, i due giovani sono stati raggiunti e bloccati dagli agenti ma opponevano una strenua resistenza nei confronti dei poliziotti.

Al termine dell’attività di polizia giudiziaria, i due sono stati condotti nelle rispettive abitazioni in regime di arresti domiciliari.