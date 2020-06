Le banche Bcc della Sicilia hanno erogato alle imprese 33 milioni di euro

Nell'ambito dei finanziamenti previsti dai Decreti Cura Italia e Liquidità, le Bcc del gruppo bancario cooperativo Iccrea che operano in Sicilia hanno erogato alle piccole e medie imprese 33 milioni di euro, pari al 52% delle richieste pervenute. In particolare, sono stati concessi 31 milioni di euro di finanziamenti sino a 25 mila euro, e circa 2 milioni di euro di finanziamenti sopra i 25 mila euro. Il taglio medio delle operazioni è stato di 20 mila euro. A livello nazionale, le 136 Banche del gruppo Iccrea avevano ricevuto circa 85.000 richieste di finanziamento. L'ammontare erogato è stato pari a 1.357 milioni di euro (pari a circa il 72% delle richieste pervenute a quella data), suddivisi tra 1.126 milioni per finanziamenti fino a 25 mila euro e anticipi sulla CIG e 231 milioni di euro per le richieste sopra i 25 mila euro.