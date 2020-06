Estorsione, inflitti 7 anni al reggente del clan Nardo di Lentini

E' stato condannato a sette anni di reclusione per estorsione Sebastiano Brunno, 58 anni, di Lentini, indicato dai magistrati della Dda di Catania come il reggente della cosca Nardo di Lentini.

La sentenza è stata emessa dai giudici del tribunale di Siracusa al termine del processo avviato dopo la denuncia di un imprenditore edile di Carlentini che, secondo l' accusa, sarebbe stato costretto a cedere al boss un appartamento, sempre a Carlentini, senza alcun corrispettivo.

Per molti anni, in quella casa avrebbe vissuto la famiglia di Brunno, che era già stato condannato in via definitiva all'ergastolo per associazione mafiosa ed omicidio.

Nell'ottobre del 2014, la polizia lo catturò a Malta dopo una latitanza durata 5 anni per evitare di scontare la pena.

Al termine della requisitoria del processo per estorsione, il pm aveva sollecitato una pena a 18 anni di carcere.

(Nella foto Sebastiano Brunno catturato a Malta nel 2014 dopo 5 anni di latitanza)