Azienda di Mascalucia dona un ventilatore polmonare alla Croce Rossa

Un ventilatore polmonare portatile per ambulanza, acquistato con l'incasso aziendale del mese di aprile, sarà donato domani alla Croce Rossa siciliana dalla Bigmat Cubex, azienda del settore dell'edilizia con sede a Mascalucia (Catania). La consegna al presidente della sezione Sicilia della Croce Rossa Italiana Luigi Corsaro è in programma domani, sabato 27 giugno, alle 16.30 nella sede dell'azienda, in via Pulei 42/44 a Mascalucia. A consegnare il ventilatore polmonare portatile per ambulanza saranno i titolari Alfio, Chiara, Giovanni e Gaetano Cuscunà e Salvo Belfiore. Alla cerimonia prenderanno parte il sindaco di Mascalucia Vincenzo Magro, il presidente regionale della Cna Sicilia Sebastiano Battiato e il vicepresidente della Cna di Catania Dario Darrigo. "Le famiglie Cuscunà e Belfiore, da sempre legate al territorio siciliano ed etneo in particolare - sottolinea una nota dell'azienda -nel corso dell'emergenza sanitaria si sono rese conto della necessità di dare un contributo per aiutare i tanti volontari impegnati per combattere al meglio la guerra contro un nemico invisibile ed hanno quindi pensato che l'aiuto dovesse venire anche e soprattutto dal mondo imprenditoriale. Da qui l'impegno con la Croce Rossa e il generoso gesto di solidarietà".