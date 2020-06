Un incendio divampato a Palermo da alcune sterpaglie in via Plauto, nella borgata di Sferracavallo, ha avvolto alcuni bungalow del la Baia del Carollo. Stanno intervenendo alcune squadre dei pompieri per arginare le fiamme. Pompieri impegnati oggi in altri incendi in provincia, tra Alia e Valledolmo, dove sono andati in fiamme alcuni campi coltivati a grano e un'abitazione.