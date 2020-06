Diciottenne calciatore del Rosolini realizza il più bel gol: 100 e lode alla Maturità

Il calcio è, e resterà sempre, la sua grande passione. Ma non sarà il futuro della sua vita. Simone Costanzo, 18 anni, nato a Noto, un traguardo scolastico l'ha centrato in pieno, sfatando il luogo comune che vuole i calciatori poco avvezzi agli studi. Simone, che è un calciatore del Rosolini, il pronostico l'ha sovvertito. All'esame di maturità, la commissione gli ha attributo un 100, con tanto di lode. Ed in casa Costanzo anche questa è una grande soddisfazione. Simone, con il ruolo di esterno alto, è stato sempre convocato in prima squadra. Poi è arrivato il lockdown che ha fermato non solo il Rosolini ma tutti i campionati di calcio dilettanti. Costanzo prima della sosta obbligata per l'emergenza sanitaria, si è pure passato il piacere di firmare un gol nella gara interna contro il Santa Croce Camerina. Una bella soddisfazione per il papà, suo primo tifoso ed i suoi due fratelli, che magari speravano in un grande futuro calcistico per Simone. Ma la Sicilia continua ad essere depressa anche nello sport per mancanza di strutture e di osservatori qualificati che un tempo 'pescavano' nei vivai delle società dilettantistiche. Ma il più bel regalo che Simone Costanzo poteva fare alla sua famiglia, è stato il voto conseguito alla Maturità dopo avere frequentato l'Istituto Statale Caet (Ex Geometra). Non è stato facile per Simone che si è sdoppiato in calciatore - studente.

A Noto con il calcio si era messo in mostra facendo vincere alla squadra locale lo scudetto Csi nel calcio a 7. Adesso per l'esterno alto del Rosolini c'è l'impegno di proseguire gli studi. Simone probabilmente andrà al Politecnico di Torino per un futuro da ingegnere. Il calcio per lui rimarrà soltanto una bella parentesi della sua giovinezza, con i colori granata sempre nel cuore.