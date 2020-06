Trabia, schiaffeggia il nonno ottantenne che cade e finisce in ospedale: fermato

Un giovane di 26 anni, Giuseppe Sunseri, ha schiaffeggiato il nonno ottantenne che ora si trova ricoverato all'ospedale Villa Sofia di Palermo. E' accaduto ieri sera in via Torriglione, a Trabia, nel corso di una lite familiare. L'anziano, a causa degli schiaffi, è caduto a terra battendo la testa. Trasportato dal 118 al Cimino di Termini Imerese, da lì è stato condotto a Palermo in neurochirurgia. La prognosi è riservata. I carabinieri hanno sentito le persone coinvolte nella rissa e hanno fermato il ventiseienne con l'accusa di lesioni gravissime.