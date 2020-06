Vittoria, verso il voto: dal direttivo del PD disco verde a Francesco Aiello candidato sindaco

Sì alla candidatura a sindaco di Francesco Aiello: il disco verde arriva dalla riunione del direttivo del PD di Vittoria che ha discusso delle alleanze e delle candidature a Sindaco, in vista delle prossime elezioni amministrative. In corso della riunione è emersa l'indisponibilità di altri candidati sindaco a confrontarsi nelle primarie. Dopo l'introduzione del Segretario Giuseppe Nicastro ha preso la parola il coordinatore della delegazione Angelo Curciullo che ha riferito dell'esito dell'incontro con il candidato a Sindaco On.le Francesco Aiello e con la delegazione delle forze politiche e sociali che lo sostengono. Sono state evidenziate le convergenze sui programmi e sui criteri che dovranno guidare l'alleanza ed il governo della città emersa nel corso dell'incontro. Pur nell'ambito della pari dignità fra le forze politiche e sociali, è stato riconosciuto dalla alleanza il peso specifico del PD come forza politica, in prima battuta attraverso il riconoscimento della vice sindacatura e di una seconda presenza in giunta. Sarà la competizione elettorale a determinare il peso della partecipazione definitiva di ciascuna forza politica agli organi di governo della Città. L'Assemblea, dopo ampio dibattito, rivendicando un forte impulso programmatico alla nuova amministrazione, ha approvato all'unanimità dei voti la proposta di fare propria la candidatura a Sindaco dell'On.le Francesco Aiello con l'indicazione a Vice Sindaco del Segretario del circolo di Vittoria Giuseppe Nicastro e ad Assessore della Preside Giuseppina Spataro.