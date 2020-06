Siracusa, più pattuglie nel capoluogo coi carabinieri arrivati da Palermo

Più pattuglie dei carabinieri a Siracusa da due settimane, grazie all'arrivo nel capoluogo dei militari dell'Arma del 12° Reggimento Carabinieri Sicilia di stanza a Palermo.

I servizi, così capillarmente diffusi, sono stati effettuati lungo le principali arterie stradali e nelle piazze di spaccio di Siracusa, conducendo ai seguenti risultati: l’arresto di un pregiudicato 41enne siracusano trovato in possesso di 26 dosi di cocaina per un peso di oltre 6 grammi e vario materiale utile al confezionamento della droga;

la denuncia in stato di libertà 3 soggetti, tutti già noti ai Carabinieri, rispettivamente: un 18enne, per resistenza a Pubblico Ufficiale poiché alla guida di un ciclomotore e privo di casco, ha forzato il posto di controllo, venendo subito raggiunto e bloccato dai militari dell’Arma; un pregiudicato 45enne, per aver violato le prescrizioni imposte dalla sorveglianza speciale; un 34enne, per essere stato trovato in possesso, a seguito di perquisizione veicolare, di una mazza da baseball modificata ed alterata in modo da renderla appuntita.