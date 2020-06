Modica, "Fuori Fuoco Moak" edizione 2020: Denis Curti presidente della giuria

Aperte le iscrizioni dell’edizione 2020 di Fuori Fuoco Moak. Il concorso internazionale di fotografia – promosso da Caffè Moak, con il supporto organizzativo di Still Love – è aperto a tutti i fotografi, professionisti e amatoriali, chiamati a raccontare una storia o realizzare un mini-reportage attraverso una sequenza di 3 immagini che facciano riferimento al caffè. Anche per la settima edizione la giuria sarà rappresentata da Denis Curti (nella foto), direttore di Black Camera, direttore artistico della Casa dei Tre Oci di Venezia e del Festival di Fotografia di Capri. Al suo fianco nomi di spicco della fotografia: Nikos Economopoulos, reporter di Magnum Photos, una delle più importanti agenzie di fotografia al mondo, Benedetta Donato, curatrice e membro del CdA della Fondazione Romano Cagnoni, Sebastiano Leddi (foto editor), Marco Lentini (art director Moak) e Barbara Silbe, giornalista di settore e autrice del blog Nella splendida cornice per Il Giornale.

Novità di questa edizione è il workshop fotografico di due giorni “On the Road” (date e modalità da definire), tenuto da Nikos Economopoulos, membro di Magnum Photos. “Sono davvero onorato – dice Denis Curti - di essere il presidente di giuria di un concorso fotografico che riesce a distinguersi dagli altri grazie a una specifica sensibilità verso le nuove generazioni. I vincitori del concorso potranno avvalersi del supporto di un tutor che li accompagnerà attraverso un percorso di crescita personale e professionale”.

Main partner dell'edizione 2020 Nikon, azienda leader al mondo nel settore della fotografia e dell'ottica di precisione.

L'evento sarà presentato in anteprima alla stampa il prossimo settembre a Milano, all'interno della galleria di Denis Curti. Alla conferenza saranno presenti in video call, oltre alla giuria, giornalisti delle più autorevoli testate di settore.