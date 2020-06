Turismo, Cefalù si appresta a vivere un'estate europea

Cefalù si appresta a vivere un'estate europea. L'industria del turismo in uno dei poli più importanti della Sicilia, definito "perla del Tirreno", inceppato dall'emergenza del Coronavirus, avrà quest'anno una clientela in gran parte italiana e in una misura consistente francese, tedesca, belga e olandese. Nessuna prenotazione da altri paesi alle prese con il Covid. Crollo delle presenze russe e inglesi, cancellate le prenotazioni americane. Tutti sanno, tra gli operatori del settore, che non sarà possibile, in queste condizioni, ripetere i numeri dell'anno scorso quando sono arrivati 800 mila turisti. "Ma è importante che la macchina si rimetta comunque in movimento", dice il sindaco Rosario Lapunzina il quale assicura che Cefalù "è pronta a riaprire le sue strutture rispettando tutti i protocolli di sicurezza". Le prospettive della stagione appena cominciata segnalano un calo delle presenze di circa il 60 per cento a luglio, che si ridurrà a meno del 20 nel mese di agosto. Ma tutto lascia pensare che la discesa potrebbe essere ancora più contenuta. Una spinta viene dalla ripresa dei voli e dall'annuncio delle ferrovie di un imminente avvio dei collegamenti diretti tra Cefalù e l'aeroporto di Punta Raisi. Non è manna dal cielo ma il cielo sta dando una mano. "Riceviamo moltissime chiamate e 30-40 prenotazioni al giorno", rivela con cauta soddisfazione Giusy Farinella, uno dei titolari del Costa Verde che riaprirà il 2 luglio. Non è tanto diverso il quadro delle presenze annunciate al Club Med, il resort a cinque tridenti gioiello del circuito turistico mediterraneo. Riaprirà il 7 luglio e dal 15 comincerà il grande flusso all'insegna della promozione "Grazie, Italia" (agevolazioni e sconti). Pochi gli italiani, molti i francesi, discreta la quota di tedeschi. Se questo è il trend Cefalù si affida dunque all'Europa, tiene aperte le porte agli italiani e guarda con occhio benevolo anche al turismo di prossimità: quello che di giorno affolla la spiaggia e la sera riempie pub e ristoranti.