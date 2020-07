Augusta, tornano gli sbarchi dei migranti: la 'Mare Jonio' con 43 profughi al porto

Nave Mare Jonio di Mediterranea Savinh Humans è davanti al porto di Augusta assegnato ieri dal Centro di Coordinamento del soccorso marittimo della Guardia costiera. A bordo 43 persone. "Siamo felici per loro finalmente al sicuro in Europa".

Nella notte, invece, Ocean Viking di Sos Mediterranee ha salvato 16 migranti che erano su una barca in vetroresina in pericolo a 40 miglia nautiche a sud di Lampedusa, sotto le istruzioni del Centro di coordinamento di salvataggio maltese. Sono 180 le persone a bordo dell'unita' della ong.