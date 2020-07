Siracusa, il bar al Castello Maniace? C'è il via libera della Sovrintendenza

Sembra avviata verso l’annunciato epilogo a “tarallucci e vino” la vicenda del “Bar Astronave” del Maniace a Siracusa. Alla fine probabilmente con la benedizione della Sovrintendenza, la lavata di mani del Demanio, il silenzio (assenso?) del Comune capoluogo, il bar sarà un po’ abbassato per sanare quelle poche decine di centimetri d’altezza in più e la vicenda si chiuderà così: chi ha avuto ha avuto, chi ha dato ha dato.

Infatti, stando a quanto si legge nella pec che l’agenzia del Demanio ha inviato a Italia Nostra “la Senza Confine Srl ha comunicato, di aver presentato il progetto di ripristino/adeguamento del manufatto in questione nell'aprile 2020 presso la Soprintendenza di Siracusa ed anche al Comune di Siracusa. All’uopo, la Società ha, altresì, allegato alla citata nota il provvedimento autorizzativo emesso dalla Sovrintendenza alla realizzazione delle opere rappresentate negli elaborati grafici di cui al progetto proposto, rilevando, inoltre, che – a quella data – nessun riscontro era pervenuto dal Comune di Siracusa”.

Traduzione: la Soprintendenza ha approvato un progetto dei titolari del bar astronave per “ottemperare a quanto giudizialmente disposto” dal TAR che, come si ricorderà il 13 gennaio, dopo un processo durato 15 mesi e ricco di colpi di scena, aveva rigettato il ricorso della Senza Confini contro l’ordinanza di Calogero Rizzuto, soprintendente pro tempore (fra la Panvini e la Aprile), che aveva ordinato la rimessione in pristino dei luoghi data la difformità fra il progetto presentato e l’astronave realizzata.

Il Demanio comunica a “Italia Nostra”, l’associazione che per prima aveva denunciato le presunte irregolarità del bar ma anche della concessione tout court, anche che il Comune, pure lui costituitosi in giudizio contro “Senza Confine” non ha dato riscontro (a giugno) alla richiesta che la società aveva fatto con il progetto “riparatore” il 13 aprile, quindi due settimane prima che lo stesso progetto venisse presentato alla Soprintendenza.

Esiste il silenzio-assenso in questi casi? Cioè i gestori del bar potranno realizzare gli interventi autorizzati dalla Soprintendenza senza l’autorizzazione comunale? E una volta realizzati gli interventi potranno riaprire definitivamente e custodire la piazza d’armi del Maniace per tutti gli anni di concessione rimasti? Su questo probabilmente si eserciteranno gli esperti di diritto amministrativo nei prossimi giorni.