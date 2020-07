Stragi, pm di Caltanissetta: "Totò Riina voleva uccidere Falcone a Roma"

C'era un piano della mafia per uccidere a Roma Giovanni Falcone e il ministro della Giustizia Claudio Martelli ma anche alcuni giornalisti. A raccontare i particolari della cosiddetta "missione romana" di Cosa nostra è stato il procuratore aggiunto di Caltanissetta Gabriele Paci nel corso della requisitoria al processo al boss latitante Matteo Messina Denaro, accusato di essere uno dei mandanti delle stragi di Capaci e Via D'Amelio. Il dibattimento si celebra davanti alla Corte d'Assise di Caltanissetta. "Nell'ottobre del 1991 - ha detto Paci - si tenne una riunione alla quale parteciparono Totò Riina, Matteo Messina Denaro, Mariano Agate, Vincenzo Sinacori e i fratelli Graviano. Nel corso di quella riunione Riina annunciò la volontà di lanciare un'offensiva per dare risposta a quella che ormai era una disfatta annunciata (l'esito infausto del maxi-processo) e i cui responsabili erano a suo parere il ministro Martelli, Giovanni Falcone e l'onorevole Lima. Fu una sorta di chiamata alle armi". Riina, ha raccontato il magistrato - avrebbe detto ai suoi 'dovete andare a Roma' . Nella Capitale ad aspettare i boss ci sarebbe stato Antonio Scarano, un calabrese che avrebbe dovuto dare un appoggio nel corso della cosiddetta "missione romana" per cercare gli obiettivi, che erano Falcone, Martelli, Maurizio Costanzo e altri giornalisti, tra i quali Andrea Barbato, Michele Santoro, Enzo Biagi e il presentatore Pippo Baudo. A Roma avrebbero dovuto prendere l'esplosivo.