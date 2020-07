Pallavolo, B1 femminile: Fulvia Gridelli è la nuova centrale della Pvt Modica

Ancora buone notizie in casa PVT Modica: è Fulvia Gridelli uno dei nuovi volti a disposizione di coach Scavino e del suo staff tecnico per il campionato 2020/2021 di B1 femminile.

La giocatrice di Sistiana (Trieste), 181 cm, classe ’95, dopo aver fatto le giovanili tra Sokol e Fincantieri in territorio triestino, ha esordito nel campionato nazionale a Villa Vicentina (Udine) in B2, poi in B1 l’anno scorso a Maniago (Pordenone). Le sue principali caratteristiche sono il braccio pesante e uno spiccato agonismo, che di certo saranno determinanti nei momenti cruciali del prossimo campionato.

Una decisa fisicità e grinta da vendere, dunque, per la nuova centrale biancorossa, che si definisce “gasata” all’idea di iniziare un campionato così lontano da casa.

Ecco le sue prime dichiarazioni: “Quest’anno farò un gran salto, un salto di oltre 1500 km (da Trieste a Modica) e sono molto emozionata e gasata di giocare con la PVT Modica! Non vedo l’ora di conoscere le mie nuove compagne di squadra, lo staff, la società e soprattutto il calore e la forza che sa trasmettere il pubblico modicano, di cui mi hanno tanto parlato.”

Un’altra giovanissima che ha scelto Modica per la sua fama di essere città accogliente e generosa. “Sarà la prima volta per me in Sicilia – continua Fulvia - e sono curiosa di conoscere la città che mi ospiterà di cui mi hanno parlato molto bene, non solo lo staff e la dirigenza, ma anche familiari e amici che ci son già stati.”