Centro destra spaccato ad Augusta, Fdi corre con Forestiere e la Lega con Casertano

Centro destra spaccato ad Augusta in vista delle prossime elezioni amministrative. In serata Fratelli d'Italia con un documento a firma del Commissario Giuseppe Napoli, fa sapere della disponibilità di Pietro Forestiere, a correre a sindaco. Il documento porta anche la firma di Vincenzo Inzolia, presidente circolo territoriale “Venturini” di Augusta, Mariada Pansera, vicepresidente circolo territoriale “Venturini” e Marco Failla, presidente provinciale Gioventù Nazionale (movimento giovanile FdI).

In casa Lega, è certa la candidatura di Massimo Casertano, oramai da alcuni mesi in campagna elettorale. L'ex delfino di Nello Musumeci, secondo quanto si apprende in ambienti leghisti, avrebbe dalla sua parte tre liste per giocarsi la partita della sindacatura: quella di Casertano sindaco, il Carroccio ed un altro Movimento, già presente all'Ars. Non pervenute, invece, le intenzioni di Forza italia, partito in via di estinzione ad Augusta.