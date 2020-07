Sequestrati a 3 ambulanti a Palermo 126 chili di pesce

I carabinieri del comando provinciale di Palermo, con gli uomini della capitaneria di porto, hanno sequestrato 126 chili di pesce a tre ambulanti che vendevano i prodotti ittici senza la tracciabilità nel quartiere Brancaccio. Sono state elevate sanzioni per 4.500 euro per la violazione delle norme che regolano la corretta informazione ai consumatori. Il pesce dopo i controlli dei veterinari dell'Asp è stato dato in beneficienza alla "Missione San Francesco" in via Cappuccini.