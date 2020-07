Coronavirus, Giuseppe Lupo )Pd): app SiciliaSicura totalmente inutile

"Qual è la reale funzione dell'app SiciliaSiCura? A chi è stato affidato l'incarico di progettazione ed implementazione operativa, e quale è stato il costo sostenuto?". Lo chiede il capogruppo PD Giuseppe Lupo che insieme con gli altri deputati del gruppo ha presentato una interpellanza all'Ars. "Chiunque entri in Sicilia e non è residente o domiciliato nell'isola - si legge nell'interrogatozione - è tenuto a scaricare questa app che presenta numerosi problemi di funzionamento, basta vedere la mole di recensioni negative degli utenti pubblicate sulla piattaforma per rendersene conto". "Oltretutto - prosegue - non è chiaro quale sia la reale funzione dell'app SiciliaSiCura: infatti, se l'obiettivo fosse stato il tracciamento degli eventuali positivi al Covid19 sarebbe bastato 'imporre' ai turisti di scaricare l'app 'Immuni' raccomandata dal Ministero della Salute rafforzandone in tal modo la diffusione. Se invece l'obiettivo è il monitoraggio degli ingressi nella Regione sarebbe bastato mantenere lobbligo di registrazione al sito, senza onerare ulteriormente il turista di una procedura che si è rivelata in molti casi complessa e farraginosa".