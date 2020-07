I carabinieri di Grisì, durante un servizio antidroga, hanno arrestato per produzione, traffico, detenzione di droga e furto aggravato T.M. 41enne di Partinico. I militari dell'Arma hanno scoperto 200 piante di cannabis, alte circa 70 cm, nascoste in mezzo ad un uliveto in contrada Bosco - Falconeria. La piantagione era munita di un impianto di irrigazione allacciato abusivamente alla rete elettrica pubblica.