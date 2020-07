Il M5s denuncia: "Al cimitero dei Rotoli a Palermo bare ammassate"

"A seguito del sopralluogo al Cimitero dei Rotoli effettuato ieri con la IV Commissione Consiliare ho riscontrato gravi criticità quali una quantità notevole di bare, pari a circa 500, poste non solo all'interno della sala deposito Bonanno, ma collocate in magazzini , aree all'aperto, alcune in attesa addirittura da febbraio 2020".. Lo rende noto il capogruppo dei M5S Antonino Randazzo. "Fra le bare presenti trovate ieri inoltre, ce ne era una lì dal 2016 - aggiunge - e una probabilmente scoppiata tenuta chiusa con delle corde dalle quali proveniva un insopportabile odore. Ho proceduto a trasmettere denuncia all'Asp di Palermo chiedendo accertamenti e valutando eventuali irregolarità igieniche-sanitarie".