Fratlli d'Italia in piazza a Palermo e provincia raccoglie firme contro il governo

Anche a Palermo e provincia Fratelli d'Italia scende in piazza per chiedere le dimissioni del Governo Conte e di indire le elezioni a settembre. In contemporanea alla manifestazione nazionale di Roma del centro destra, il partito della presidente Giorgia Meloni sarà presente oggi a Palermo, in via Cavour (accanto alla libreria Feltrinelli) con un banchetto raccolta firme fino alle 15, dove saranno presenti Carolina Varchi, deputata nazionale, e i consiglieri comunali Francesco Scarpinato e Mimmo Russo; sempre oggi a Piano Stenditore di Aspra (Bagheria) dalle 17 alle 20; domani dalle 10 alle 13, in via dei Cantieri, a Sant'Elia, e a Lercara, dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19, in corso Giulio Sartorio 8, dove saranno presenti parlamentari, consiglieri e dirigenti locali. "Lanciamo un appello a tutti coloro che sono stanchi dei fallimenti del governo Conte e li invitiamo a sottoscrivere con la propria firma l'appello della nostra leader Giorgia Meloni - dicono Raoul Russo, coordinatore provinciale, e Francesco Scarpinato, coordinatore a Palermo di Fratelli d'Italia -. Ci mobilitiamo per chiedere il voto subito. La Sicilia, tra le regioni meno contagiate dal coronavirus, grazie anche alle misure di contenimento messe in atto durante la piena emergenza dal governo regionale, sta pagando un prezzo altissimo sotto il profilo della crisi. E non è certo il reddito di cittadinanza ad aver risolto il problema dell'occupazione in Italia, visto che, proprio a partire dalla Sicilia, si è rivelato un grandissimo fallimento. Di questo governo non se ne può più. + ora di passare la parola agli elettori", concludono.