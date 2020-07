E' morta l'attrice messinese Donatella Venuti: recitò ne 'L'ultimo Padrino'

Il teatro messinese perde una protagonista. E' morta l'attrice e regista Donatella Venuti, che a un'attività artistica molto intensa, cominciata nel 1974, ha unito anche quella didattica. Ha diretto laboratori teatrali e corsi di recitazione. Ha anche organizzato spettacoli classici e messo in scena numerose opere di sua produzione. Tra le ultime rappresentazioni "Cuerpo de alma" al teatro 3 Mestieri per il ciclo del "teatro all'aperto" e "Caterina", una storia familiare tragica con tinte grottesche. In precedenza per il teatro di Morman aveva scritto e interpretato "Frida Kahlo. Io sono una donna d'acqua", un omaggio alla pittrice simbolo di una femminilità trasgressiva. Oltre al teatro, Donatella Venturi, che era laureata in lettere e filosofia, aveva recitato nel film "L'ultimo padrino" di Marco Risi e nella serie televisiva di Rai3 "Agrodolce" girata in Sicilia.