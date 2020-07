Mes, Francesco Scoma: occasione storica per rafforzare la sanità siciliana

"La Sicilia ha davanti a se un'occasione storica per rafforzare la sanità pubblica e oggi rischia di vederla scivolare via, a causa del rapporto del presidente Musumeci con il leader della Lega, Matteo Salvini". Lo afferma Francesco Scoma, deputato di Italia Viva. "Nelle scelte economiche che possono cambiare il futuro delle nostra isola - aggiunge - non c'e' bisogno di nessuna commistione politica, ma solo di risorse che possono realizzare gli interventi di natura straordinaria in grado di colmare il divario con le altre regioni del Nord. Non si puo' tergiversare mettendo la testa sotto la sabbia e non sollecitare il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, a una rapida intesa sulla utilizzo dei fondi per ristrutturare gli ospedali esistenti, realizzare dipartimenti sanitari nelle carceri, investire di piu' nella ricerca, aumentare i posti nelle facolta' di medicina e assumere piu' medici e personale sanitario migliorando anche le loro condizioni salariali. Sarebbe un errore clamoroso", conclude Scoma.