Incidente sulla A20 tra Brolo e Patti: morta una donna e quattro feriti

Una donna di 51 anni, Angela Frusteri, è morta in un incidente stradale sull'autostrada A20 Messina-Palermo, nel tratto compreso tra i caselli di Brolo e Patti. La sua auto, forse per la pioggia, si è scontrata con un altro mezzo. Altre quattro le persone sono rimaste ferite: due amiche della vittima e gli occupanti dell'altra auto. In auto con Angela Drusteri di Sant'Agata di Militello, viaggiavano, infatti, altre due donne. Una di loro, una ragazza di 30 anni, è ricoverata al Trauma Center di Villa Sofia a Palermo, dove è stata trasferita a causa di diversi traumi riportati nel violento impatto. Nella notte la giovane ha subito un intervento chirurgico, durato diverse ore, al Barone Romeo di Patti, dove era stata ricoverata subito dopo il sinistro, poi il trasferimento a Palermo, nel centro specializzato di Villa Sofia. La giovane si trova attualmente in coma farmacologico. Le sue condizioni sono serie, ma stabili. La prognosi è riservata.