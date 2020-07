Carabinieri, arrivano nuovi comandanti di Stazione nel Siracusano

Avvicendamento negli incarichi di comando nelle Stazioni Carabinieri di Rosolini, Cassibile, Cassaro e Villasmundo.

Il Maresciallo Maggiore Giuseppe VACCARO, 49enne, che ha trascorso gli ultimi 7 anni di servizio al Comando della Stazione di Rosolini, comandandola dal 2016, è stato destinato ad un nuovo incarico presso la Compagnia Carabinieri di Modica.

Al comando della Stazione di Rosolini, al suo posto è stato designato il Maresciallo Capo Corrado LUPO, 48enne, in servizio nell’Arma dal 1993, proveniente dalla Stazione di Cassibile, dove ha prestato servizio quale Comandante per un decennio. L’Ispettore, nel corso della sua carriera ha ricevuto diversi encomi per attività di soccorso e operazioni di servizio.

A comandare la Stazione di Cassibile in sua sostituzione, è stato designato il Maresciallo Capo Salvatore ROSSITTO, fino al 30 giugno Comandante della Stazione di Cassaro. Il Maresciallo si è arruolato nell’Arma dei Carabinieri nel 1998 ed è giunto in Sicilia nel 2014, dopo una lunga permanenza in reparti dell’Arma della provincia di Milano, dove si era già distinto partecipando a complesse indagini sulla criminalità organizzata.

Il comando della Stazione di Cassaro viene invece assunto dal Maresciallo Ordinario Sebastiano MOTTA, di 38 anni. Il Sottufficiale, entrato nell’Arma dei Carabinieri nel 2005, dopo aver prestato servizio in reparti della Legione Calabria, è giunto in Sicilia nel 2010, svolgendo per un decennio vari incarichi presso le Stazioni di Palazzolo Acreide e Buccheri ed è stato ora prescelto per l’incarico di Comandante di Stazione. Il Maresciallo si è recentemente distinto per senso del dovere nel mese di settembre del 2019 in Avola (SR) quando, libero dal servizio, si tuffò in mare per soccorrere un bagnante in difficoltà, traendolo in salvo.

Infine, alla Stazione di Villasmundo già dal 14 giugno scorso è giunto, in qualità di Comandante, il Maresciallo Capo Salvatore RAPACCIUOLO. Il Sottufficiale, 48 anni, originario della provincia di Napoli, arruolatosi nell’Arma dei Carabinieri nel 1992, ha svolto per un ventennio vari incarichi in provincia di Caltanissetta, comandando diverse Stazioni ed ha prestato servizio anche nelle componenti investigative, maturando così una diversificata esperienza professionale. Il Maresciallo Capo RAPACCIUOLO è subentrato al Maresciallo Maggiore Silvio PUGLISI che ha retto il Comando della Stazione Carabinieri di Villasmundo negli ultimi 6 anni e lo scorso dicembre ha assunto l’incarico di Comandante della Stazione Carabinieri di Lentini.

Il Colonnello Giovanni TAMBORRINO, Comandante Provinciale dei Carabinieri di Siracusa, ha convocato il Maresciallo Maggiore Giuseppe VACCARO, unico tra gli uscenti a lasciare la provincia di Siracusa per un saluto di commiato, mentre, si recherà nei prossimi giorni presso le Stazioni interessate per formulare gli auguri di buon lavoro ai nuovi comandanti.