Il Sole 24 ore: cresce il gradimento verso il presidente della Regione Musumeci

"Nello Musumeci è al terzo posto tra i presidenti delle Regioni per aumento di gradimento rispetto al giorno delle elezioni. Evidentemente i siciliani riconoscono e apprezzano sempre più numerosi il suo buon governo e i risultati già raggiunti in questi primi 30 mesi di mandato. L'eccellente gestione dell'emergenza Coronavirus, la spesa record dei Fondi Europei, il netto aumento della raccolta differenziata, le politiche sul lavoro- con migliaia di stabilizzazioni ed assunzioni- e l'impegno forte e costante per rivendicare e ottenere infrastrutture degne della nostra regione sono tutti fatti incontestabili" Lo afferma Alessandro Aricò, capogruppo all'Ars di DiventeràBellissima, aggiungendo: "Non è un caso, quindi, che nel "Governance Poll 2020" pubblicato sul "Sole24ore" il nostro presidente della Regione abbia ottenuto un consenso di 6 punti in più rispetto al 2017 e ben 13,3 nei confronti del 2019. Cresce il gradimento verso Nello Musumeci e primeggiano i governatori del Centrodestra, i quali occupano le prime 4 posizioni per popolarità, a dimostrazione che il buon governo- altrove come in Sicilia- è quello garantito dalla nostra coalizione".