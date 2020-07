Modica, InTeatroAperto: successo del concerto del Liceo Musicale "Verga"

Un grande inizio per InTeatroAPERTO, la rassegna estiva del Teatro Garibaldi di Modica, in collaborazione con il Comune di Modica e Video Regione, che con il concerto di sabato scorso con il Liceo musicale Verga è entrata ufficialmente nel vivo. A poche ore dall’apertura delle prenotazioni, la stagione registra già il sold out per il prossimo appuntamento in programma il 10 luglio all’Anfiteatro del Parco San Giuseppe - u Timpuni con le letture teatrali di Andrea Tidona tratte da Mastro Don Gesualdo e le musiche eseguite dal vivo alle percussioni da Andrea Sciacca. Sabato dunque il primo dei sette spettacoli in rassegna. Un concerto nel Chiostro di Palazzo San Domenico con protagonisti gli studenti e i docenti del Liceo musicale Verga di Modica, che hanno lanciato un messaggio di positività – da qui il titolo dell’appuntamento CoNOTAVIRUS. Note positive di una pandemia – attraverso la musica eseguita dal vivo e la proiezione del video composto dai contributi che i liceali hanno registrato durante il lockdown.

Per quanto riguarda gli altri appuntamenti, ecco il calendario di apertura delle prenotazione, ricordando sempre che l’ingresso è libero e che fino ad esaurimenti posti si potrà effettuare la prenotazione, per un massimo di due ingressi, solo di presenza al botteghino (apertura: tutti i giorni escluso la domenica, dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 20) oppure online su www.ciaotickets.com:

• AMORI DI SICILIA - 18 luglio

Botteghino e online attivo lunedì 13/07/2020 ore 9,00

• NOVELLE E CANTI DI SICILIA - 31 luglio

Botteghino e online attivo lunedì 20/07/2020 ore 9,00

• SICILIA BEDDA - 7 agosto

Botteghino e online attivo lunedì 27/07/2020 ore 9,00

• CUNTI RE' VIDDANI - 11 agosto

Botteghino e online attivo lunedì 03/08/2020 ore 9,00

• VIAGGIO ATTRAVERSO I DIALETTI - 20 agosto

Botteghino e online attivo lunedì 03/08/2020 ore 9,00