Il cadavere di un uomo di 58 anni è stato recuperato dai vigili del fuoco in un pozzo nelle campagne di Modica, in contrada Sant'Ippolito-Trebalate. Sono in corso le indagini. Intanto si sono rivelate più difficile del previsto le operazioni dei vigili del fuoco per recuperare il corpo. Sul posto anche i carabinieri della Compagnia di Modica. Non si esclude l'ipotesi del suicidio.