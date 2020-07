Canicattini, entro mercoledì 8 domande per i Centri estivi 2020 del Comune

L’Amministrazione comunale di Canicattini Bagni, al fine di sostenere le famiglie ed i bambini nel periodo estivo, in ottemperanza alle Linee guida di cui all’.Ordinanza del Presidente Regione Sicilia n. 25 del 13 Giugno 2020, per i centri estivi e le attività ludico-ricreative, e per favorire una graduale ripresa in sicurezza delle condizioni di vita ordinaria in ambito ricreativo e sociale dei bambini e dei ragazzi, ha messo in campo delle risorse economiche per coprire i costi derivanti dai protocolli sanitari contro il contagio da Coronavirus.

Da qui l'organizzazione dei Centri Estivi 2020 il cui servizio sarà gratuito fino all’occorrenza della somma concessa con il D.M. del 25 Giugno 2020 del Ministero per le Pari Opportunità e la Famiglia.

L‘attività dei Centri Estivi del Comune di Canicattini Bagni si svolgerà dal 13 Luglio all’8 Agosto 2020 dalle ore 9:00 alle 13:00 dal lunedì al venerdì.

Due i Centri Estivi attivati con il contributo di associazione e imprese sociali della città.

La domanda di iscrizione, scaricabile dal sito web del Comune www.comunedicanicattinibagni.it, dal menù “Atti e Documenti” sezione “Avvisi e Domande” o ritirata presso l’Ufficio Pubblica Istruzione in Via XX Settembre 36, tel. 0931-946573 cell. 3343418435, va trasmessa entro giorno 8 Luglio 2020 via mail a pcappe@comune.canicattinibagni.sr.it.

L’ Ufficio Pubblica Istruzione è aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:30, il martedì dalle 15:30 alle 18:00.

Criteri di selezione

Qualora le domande superino i posti disponibili verranno applicati i seguenti criteri di selezione al fine di stilare una graduatoria a scorrimento per l’accesso, nel seguente ordine:

1. La condizione di disabilità del bambino o adolescente (portatore di handicap ai sensi L. 104/92 Art. 3 comma 1 – 3);

2. La documentata condizione di fragilità del nucleo familiare di provenienza del bambino ed adolescente;

3. Il maggior grado di impegno in attività di lavoro da parte dei genitori del bambino ed adolescente (es: entrambi i genitori lavorano, madre o padre single, impossibilità di accedere allo smart working);

4. Valore I.S.E.E. inferiore.