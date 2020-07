Droga, arrestato nel Reggino l'ex allenatore del Modica Felice Melchionna

Arrestato per detenzione e traffico di stupefacenti Felice Melchionna, ex allenatore del Modica Calcio, oggi del Gaeta: l’operazione antidroga è stata portata a termine dalla Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Reggio Calabria. Grazie al fiuto dei cani antidroga che i finanzieri della locale Compagnia hanno individuato e contestualmente sottoposto a sequestro oltre 4,3 chilogrammi di cocaina, l’autovettura a noleggio utilizzata per il trasporto della sostanza stupefacente, nonché tratto in arresto in flagranza di reato il cinquantunenne di Reggio Calabria, Felice Melchionna, ex allenatore tra i dilettanti di Hinterreggio, Gaeta e Modica, nonché già direttore tecnico del Siderno in Eccellenza. Ad essere sequestrato anche ciò che è stato rinvenuto in sede di estensione delle attività di perquisizione agli altri locali rientranti nella disponibilità di Melchionna, trattandosi del corpo del reato e di cose pertinenti a esso.

Una pattuglia delle Fiamme Gialle, durante lo svolgimento di un servizio di controllo presso gli imbarcaderi di Villa San Giovanni, ha individuato una persona che manifestava, sin da subito, evidenti segni di agitazione, conducente un’autovettura a noleggio.

I finanzieri hanno trovato oltre 4 chilogrammi di cocaina, contenuti all’interno di 4 panetti ricoperti di plastica di colore nero, sigillati con nastro da imballaggio trasparente e con impresso un simbolo riproducente un ferro di cavallo. Gli involucri contenenti la droga sono stati trovati all’interno di un vano per il filtraggio dell’aria condizionata, posizionato sotto il cofano-motore dell’autovettura ispezionata. Successivamente i militari hanno esteso le attività di perquisizione all’abitazione di Melchionna e al locale in uso alla società di cui lo stesso è risultato essere il rappresentante legale. Le ulteriori attività di ricerca così condotte hanno consentito di ritrovare una bilancia di precisione perfettamente funzionante, un tablet, 4 telefoni-cellulari e documentazione varia attinente alle attività di traffico di droga perpetrate dall’indiziato. Al termine delle operazioni, Melchionna è stato tradotto in carcere, così come disposto dal Pubblico ministero di turno della Procura.