Riceviamo e pubblichiamo: terapie intensive e subintensive, valgono le linee del Ministero

Il Comitato di Via Loreto di Modica interviene sulla vicenda del piano sanitario post Covid che era stato stilato dall'assessorato regionale siciliano.

"Finalmente emerge quello che abbiamo scritto qualche settimana fa. Venerdì 3 luglio 2020, l’Assessore Regionale alla Salute pubblica sulla Gazzetta Ufficiale il decreto sulla riorganizzazione delle terapie intensive e subintensive ai sensi dell’art. 2 del D.L. 19 maggio 2020 n. 34.

Il decreto prevede dei finanziamenti per tutti gli ospedali della Sicilia per metterli in sicurezza nel caso in cui si dovesse ripresentare il Covid o altre possibili epidemie.

Inoltre, saranno aumentati i posti letto di Terapia intensiva e sub intensiva, rivisti i Pronto soccorso, acquisti di ambulanze dedicate, predisporre i percorsi differenziati di accoglienza e pre-triage, individuate le “zone grigie” per pazienti covid e per non covid nell’ambito del singolo presidio, ovviamente garantendo la massima sicurezza degli operatori che lavorano all’interno della struttura ospedaliera e i cittadini.

I lavori che dovranno essere eseguiti in tempi brevi saranno costantemente monitorati sia dall’Assessorato alla Salute che dal Ministero della Salute.

Lo avevamo scritto, bastava leggere le linee di indirizzo emanate dal Ministero della Salute e applicarle.

Non riusciamo più a trovare traccia del provvedimento a firma dell’Assessore alla Salute Ruggero Razza (nella foto), prot. N. 26383/gab. Del 09/06/2020 sulla pianificazione ospedaliera post-emergenziale che individuava gli ospedali covid in Sicilia tra i quali il Maria Paternò Arezzo, stranamente mai pubblicato!

Forse perché il nostro richiamo è stato forte e chiaro, finalmente è emersa la verità, non era una questione di campanile come sempre imprudentemente e costantemente viene evocato per giustificare le scelte scellerate della politica che non mette mai al centro dell’attenzione il cittadino e suoi bisogni di salute, non ci sono più ospedali covid ma ospedali che devono essere in grado di ricoverare tutte le patologie comprese i covid.

Certo dopo quello che è successo nei giorni scorsi e cioè che un paziente malato di covid a Ragusa invece di essere ricoverato al Maria Paternò Arezzo in Malattie Infettive è stato trasferito a Catania la dice lunga sulla capacità di gestire i malati in questa Azienda".