Calcio, serie B: Andrea Sottil è il nuovo allenatore del Pescara al posto di Legrottaglie

Andrea Sottil e' il nuovo allenatore del Pescara. Il tecnico piemontese arriva in Abruzzo dopo l'esonero di Nicola Legrottaglie in quella che sara' la prima esperienza in serie B della sua carriera. Prima di iniziare ad allenare, Sottil ha giocato a calcio per 18 anni nel ruolo di difensore. Ha iniziato nel Torino con cui ha esordito in serie A e in Europa, ai quarti di finale di Coppa Uefa ad Highbury contro l'Arsenal. Poi due anni alla Fiorentina e tre all'Atalanta. In seguito si trasferisce all'Udinese dove rimane quattro stagioni. E ancora le esperienze con Reggina, Genoa, Catania e Rimini, prima di concludere la carriera nel 2010 all'Alessandria all'eta' di 36 anni. La sua esperienza da allenatore comincia subito dopo aver smesso di giocare, dai giovanissimi della societa' dilettantistica Lucento. La prima esperienza tra i professionisti arriva l'anno successivo, nel 2011, alla guida del Siracusa in Serie C. La squadra finisce il campionato al primo posto, ma alcune irregolarita' nei pagamenti degli stipendi causano una penalizzazione di cinque punti che la fa scivolare al terzo posto, uscendo poi ai play-off. La stagione successiva passa al Gubbio dove chiude il campionato di Serie C all'ottavo posto, prima di venire esonerato. L'anno dopo ecco la breve esperienza al Cuneo (esonerato a gennaio con la squadra a meta' classifica) e poi con la Paganese, con cui centra l'obiettivo salvezza in serie C. Nel 2015 il ritorno al Siracusa in serie D, dove prende la squadra terzultima nelle prime giornate di campionato e la porta a vincere il girone, guadagnando la promozione in Serie C. L'anno dopo fallisce la doppia promozione ai play-off. Nel 2017 passa al Livorno sempre in C: dopo un girone di andata dominato e passato in testa, nel girone di ritorno perde tutto il vantaggio passando al secondo posto e per contrasti con la societa' rassegna le dimissioni. Dopo due giorni le revoca e torna a guidare la squadra per due gare (una vittoria e una sconfitta) per poi essere esonerato. Passano cinque giornate e arriva un nuovo ribaltone: il Livorno lo richiama in panchina dove Sottil ottiene la promozione in Serie B, cosa che non gli impedisce di lasciare ugualmente i toscani. L'ultima esperienza prima del Pescara e' quella di Catania in Serie C a luglio 2018. A febbraio viene esonerato con la squadra al quarto posto, venendo poi richiamato per i playoff dove viene eliminato dal Trapani in semifinale ed esonerato nuovamente.