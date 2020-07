Ancora più voli di Alitalia nel mese di agosto tra la Sicilia, Milano e Roma

Dal prossimo mese aumenteranno ulteriormente i collegamenti di Alitalia tra la Sicilia e gli aeroporti di Roma e Milano. Dal 1 agosto i voli fra lo scalo internazionale di Fontanarossa e Linate passeranno da 8 a 12 vol al giorno, fra andate e ritorni. Aumenteranno anche i collegamenti fra Pantelleria e Roma Fiumicino (da 4 a 6 voli alla settimana, come servizio stagionale estivo) e quelli fra Lampedusa e Milano Linate (da 2 a 4 voli settimanali, servizio stagionale estivo). Da domani, intanto, Alitalia incrementerà il numero dei voli da Catania e Palermo per Roma (da 10 a 12 al giorno su ciascun aeroporto, fra andate e ritorni) e da Catania e Palermo per Milano Malpensa (da 6 a 8 al giorno su ciascun aeroporto, fra andate e ritorni).