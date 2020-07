Internazionali di tennis, torna dopo 10 anni a Palermo Simona Halep: è numero 2 nella Wta

"Sono felice di annunciare che sarò di nuovo a Palermo dieci anni dopo l'ultima volta. Spero di passare una gran settimana lì. A presto". Simona Halep, numero 2 della classifica Wta, ha annunciata così la sua partecipazione alla trentunesima edizione degli internazionali femminili di Palermo in programma dal primo al 9 agosto sui campi in terra rossa del Country Time Club. "Siamo felici che una delle giocatrici più forti di sempre abbia deciso di riprendere il suo cammino nel circuito da Palermo - hanno detto il presidente del Circolo, Giorgio Cammarata, e il direttore del Torneo, Oliviero Palma - Simona ha subito mostrato grande interesse per il nostro Torneo e, dieci anni dopo la sua prima apparizione, tornerà a giocare al Country". Simona Halep, vincitrice di 20 titoli Wta in carriera, tra cui il Roland Garros nel 2018 e Wimbledon nel 2019, ha tagliato lo scorso 22 febbraio il traguardo delle 500 vittorie. E' stata numero 1 al mondo per 64 settimane. A Palermo Halep è già scesa in campo nel 2010, ma fu subito eliminata da Aravane Rezai al primo turno. Lunedì saranno rese note le entry list sia del tabellone principale che delle qualificazioni. Fra le giocatrici ci sarà anche l'azzurra Camila Giorgi che usufruirà di una wild card.