Siracusa, forzati i cancelli di Fonte Aretusa: interviene la polizia Municipale

La scorsa notte ignoti hanno forzato i cancelli della Fonte Aretusa, nel centro storico di Ortigia a Siracusa. Hanno fatto saltare i lucchetti consentendo in tal modo l’ingresso del pubblico all’interno in assenza di ogni norma di sicurezza

fisica e sanitaria. Inconsapevoli di ciò, moltissime persone che passeggiavano nella zona sono entrate nel sito fino all’arrivo degli agenti della Polizia Municipale che hanno provveduto allo sgombero.

Civita Sicilia, concessionaria del Comune per i servizi di fruizione, ha denunciato l’accaduto alla Stazione dei Carabinieri di Ortigia. La Fonte Aretusa, anche nel periodo di chiusura connesso con l’emergenza del Covid-19, è stata regolarmente manutenuta nel rispetto delle norme, attualmente invece è chiusa al pubblico in attesa di un intervento di manutenzione straordinaria, realizzato il quale, riaprirà.